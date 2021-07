per Mail teilen

Bio-Gemüse klimafreundlich auf den Wochenmarkt bringen? Dieser Herausforderung stellte sich Gemüse-Gärtner Hans Hornig aus Heidelberg. Er baute sich selbst ein riesiges Transport-Fahrrad mit Anhänger.

Hans Hornig stapelt Kisten voll mit Gemüse für den Wochenmarkt in Handschuhsheim. Dort verkauft er immer samstags sein selbst angebautes Gemüse. Die knappen zwei Kilometer wollte er nicht mehr mit dem Auto fahren. Also baute er sich ein Maxi-Lastenrad - ein Lastkraftfahrrad, sozusagen. Mit Anhängerkupplung und zweitem Anhänger.

Lastenrad und Marktstand in einem

Rund 200 Kilogramm Gemüse kann er so transportieren. Nur Muskelkraft reicht da natürlich nicht aus. Eine Batterie unterstützt beim Fahren. Und einen weiteren Kniff hat das Rad: In wenigen Handgriffen kann Hornig das Lastenrad in einen Marktstand umfunktionieren. Praktisch und klimafreundlich!