Der für heute in Heidelberg und Leimen geplante Auftakt der Wahlkampf-Tour von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fällt aus. In einer Pressemitteilung der CDU heißt es, die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe habe für Armin Laschet höchste Priorität. Außerdem komme am Dienstag nächster Woche die Minister-Präsidenten-Konferenz zusammen, um für schnelle Hilfen für die Betroffenen in den Hochwassergebieten zu sorgen – das müsse noch vorbereitet werden. Deshalb müsse der Beginn von Laschets Deutschland-Reise verschoben werden. Geplant war, dass Laschet nach einem Besuch in Frankfurt nach Heidelberg reist. Dort sollte er am Nachmittag das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie, kurz EMBL, besuchen, bevor er dann in die Heidelberger Altstadt und schließlich am Abend zum Weingut Müller in Leimen gefahren wäre.