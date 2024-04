Das Mannheimer Landgericht hat vier Drogenhändler verurteilt, die einen Mann brutal umgebracht haben. Sie müssen mehrere Jahre ins Gefängnis.

Im Prozess um einen zu Tode geprügelten Mann hat das Landgericht Mannheim vier Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten im April 2023 einen anderen Drogenhändler so verprügelt, dass er an den Folgen starb.

Täter lockten Opfer in Mannheimer Wohnung

Das Gericht war davon überzeugt, dass die vier Männer ihr Opfer in eine Wohnung gelockt haben. Sie taten so, als ob sie ihm Kokain abkaufen wollten. Dann griffen sie den Mann massiv mit Schlägen und Tritten an und nahmen ihm die Drogen ab. Der Mann konnte sich zunächst noch aus der Wohnung retten, starb aber drei Tage später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Drogendealer müssen lange in Haft

Einer der vier Männer muss für 14 Jahre ins Gefängnis, wegen Raubes mit Todesfolge und Körperverletzung. Das Gericht ordnete für ihn auch Sicherungsverwahrung an. Ein zweiter Täter muss für zwölfeinhalb Jahre ins Gefängnis, die beiden anderen Männer für fünfeinhalb Jahre sowie fünf Jahre und fünf Monate. Alle Männer wurden außerdem wegen Drogenbesitzes und bewaffnetem Rauschgifthandel verurteilt. Die Täter sind zwischen 28 und 42 Jahre alt. Die Polizei konnte sie Ende Mai 2023 festnehmen. Seitdem waren sie in Untersuchungshaft.