Vier Wahlkreise umfasst der Rhein-Neckar-Kreis: Wiesloch, Weinheim, Schwetzingen und Sinsheim. Während in Weinheim ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet wird, ist die Ausgangslage in Schwetzingen beispielsweise relativ offen.

Wahlkreis 37: Wiesloch

Viele Jahre lang war Wiesloch (Wahlkreis 37) fest in CDU-Hand. Doch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein tritt nach nun 15 Jahren im Landtag nicht mehr an und drückt jetzt der Walldorfer CDU-Bürgermeisterin Christiane Staab bei der Wahl im März die Daumen. Staab ist seit zehn Jahren Rathauschefin in Walldorf und war langjährige Vorsitzende des Landeselternbeirats.

Konkurrenz im Wahlkampf bekommt sie unter anderem von Norbert Knopf (Grüne) und Andrea Schröder-Ritzrau (SPD).

Wahlkreis 39: Weinheim

Spannend dürfte es in Weinheim (Wahlkreis 39) werden. Dort kündigt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Bündnis 90/Grüne) und Julia Philippi (CDU) an. Sckerl errang vor fünf Jahren überraschend das Direktmandat, das zuvor regelmäßig an die CDU gegangen war.

Außenseiterchancen hat Robert Schmidt (AfD), der gleichzeitig noch im Wahlkreis Mannheim I antritt – was laut Wahlgesetz möglich und erlaubt ist.

Wahlkreis 40: Schwetzingen

Relativ offen ist die Ausgangslage in Schwetzingen (Wahlkreis 40). Vor fünf Jahren gewann Manfred Kern (Grüne) den Wahlkreis. Er tritt aber nicht mehr an. Zuletzt unterlag er als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl im südhesssischen Bensheim. Für die Grünen geht jetzt André Baumann ins Rennen. Sein Hauptthema: Landwirtschaft und Wirtschaft im Einklang mit Klimaschutz.

Für die SPD tritt Daniel Born an, der als Abgeordneter schon fünf Jahre Landtagserfahrung hat. Er will sich unter anderem für bezahlbaren Wohnraum und ein "neues Verständnis von Mobilität" einsetzen. Die Themen des Kandidaten Andreas Sturm von der CDU: U.a. eine stärkere Wirtschaftspolitik, sowie eine konkurrenzfähige Bildung und Digitalisierung.

Wahlkreis 41: Sinsheim

Ein knappes Ergebnis im Kampf ums Direktmandat könnte es in Sinsheim (Wahlkreis 41) geben. Das erwartet eigenen Angaben zufolge auch Hermann Katzenstein, der den Wahlkreis vor fünf Jahren zum ersten Mal für die Grünen gewann.

Größter Konkurrent um das Direktmandat dürfte Albrecht Schütte von der CDU sein. Schütte gelangte 2016 über das Zweitmandat in den Landtag. Wichtigste Themen im Wahlkampf - laut der Wahlprogramme der aussichtsreichsten Kandidaten: Klimafreundlicher Verkehr, Öko-Landwirtschaft, Bildung, schnellere Internetverbindung und bezahlbarer Wohnraum.

