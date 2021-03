2016 holte Rüdiger Klos für die AfD überraschend im Mannheimer Norden das Direktmandat. 2021 will die SPD hier wieder gewinnen. Im Mannheimer Süden wollen die Grünen ihre Position verteidigen.

Wahlkreis 35: Mannheim I

Der Mannheimer Norden (Wahlkreis 35, Mannheim I) galt jahrzehntelang als SPD-Hochburg. Bis Rüdiger Klos von der AfD dort bei der Landtagswahl 2016 eines von zwei AfD-Direktmandaten im Land holte. Klos tritt diesmal aber nicht dort, sondern in Tuttlingen-Donaueschingen (Wahlkreis 55) an.

Stefan Fulst-Blei (SPD) zog im Wahlkreis Mannheim I vor fünf Jahren nur per Zweitmandat in den Landtag ein, tritt nun erneut an und möchte jetzt an einstige Erfolge seiner Partei in dem Wahlkreis anknüpfen. Für die AfD tritt Robert Schmidt an, der Mannheimer Kreisvorsitzende der Partei. Schmidt kandidiert zugleich – und wahlgesetz-konform - im Wahlkreis 39 (Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis).

Wahlkreis 36: Mannheim II

Vor fünf Jahren ging der Mannheimer Süden (Wahlkreis 36, Mannheim II) an den Grünen Wolfgang Raufelder, der mit viel Vorsprung das Direktmandat holte. Weil Raufelder acht Monate nach der Wahl starb, rückte Elke Zimmer (Grüne) für ihn in den Landtag nach. Jetzt will Zimmer ihr Mandat verteidigen.

Ebenso wie Boris Weirauch, der 2016 über ein Zweitmandat für die SPD in den Landtag einzog. Für die CDU tritt der ehemalige Generaldirektor der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, an. Und genau das könnte ein spannender Dreikampf werden.

SWR Kandidatencheck

Die Kandidatinnen und Kandidaten aller Wahlkreise finden Sie im SWR Kandidatencheck.