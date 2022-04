Stefan Dallinger (CDU), Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, ruft dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen - zum Beispiel in den Impfzentren in Heidelberg und Sinsheim, die nur noch bis 30. September geöffnet sind. Bis jetzt fanden laut Landkreis in den Impfzentren in Heidelberg, Sinsheim und Weinheim rund 490.000 Impfungen statt. Dallinger sagte, je mehr Menschen sich impfen ließen, desto schneller könne man die Pandemie eindämmen und wieder zur Normalität zurückkehren.