Die Flüchtlingszahlen sind hoch, die Kommunen überlastet. Ein Brennpunkt ist der Kreis Bergstraße. SWR Aktuell hat sich bei Landrat Engelhardt nach der Situation erkundigt.

SWR Aktuell: Wie ist die Lage aktuell im Landkreis Bergstraße? Wie voll belegt sind dort die Flüchtlingsunterkünfte?

Christian Engelhardt: Die Lage ist angespannt. Wir sind gemeinsam mit den Städten und Gemeinden dabei, permanent neue Flüchtlingsunterkünfte zu akquirieren. Gerade planen zum Beispiel Städte wie Viernheim oder Bürstadt Container-Unterkünfte. Denn wir bekommen jede Woche, Woche für Woche weitere Geflüchtete zugewiesen.

SWR Aktuell: Woher kommen die Menschen aktuell?

Christian Engelhardt: Meist ganz vorne sind Syrien, Afghanistan. Aber auch die Türkei ist eines der häufigsten Herkunftsländer.

SWR Aktuell: Wie ist die Wohnsituation in diesen Unterkünften. Sie haben von Containern gesprochen. Wie sind die Menschen dort versorgt?

Christian Engelhardt: Wir versuchen natürlich unser Bestes. Tatsächlich ist es uns in den letzten Monaten gelungen, gerade auch, weil die Kommunen einiges gemacht haben, die Zeltstadt bei Bensheim zu reduzieren, die ursprünglich nur für eine Kurzfristaufnahme gedacht war und jetzt schon mehr als ein Jahr steht. Das heißt, in unserer Zeltstadt sind derzeit noch etwa 200 Flüchtlinge. Dort war die Unterbringung auch tatsächlich nicht akzeptabel.

Zeltunterkunft in Bensheim, Kreis Bergstraße SWR

Allerdings ist natürlich auch ein Containerdorf mit 100 Personen beispielsweise keine Unterkunft, die Integration möglich macht. Das heißt: Alles, was wir machen, sind ungeeignete Zwischenlösungen und keine Lösung, um Menschen, die anerkannt sind, dauerhaft unterzubringen.

SWR Aktuell: Welche Reaktionen bekommen Sie aus der Bevölkerung mit? Verschärft sich da der Ton?

Christian Engelhardt: In der Bevölkerung gibt es tatsächlich Sorgen und auch Ängste. Ich werde tatsächlich auch mit der Frage um die persönliche Sicherheit angesprochen, wo sich Menschen Sorgen machen, die nun Nachbarn von Unterkünften werden, ob sie denn auch ihre Kinder auf die Straße lassen können. Diese Ängste finden zwar bisher keinen Grund in den Zahlen, die wir haben. Das heißt: Es nicht so, dass signifikante Kriminalität gestiegen wäre. Aber Ängste sind wirklich etwas, was die Bevölkerung einschränkt. Das ist das Eine.

Und das zweite ist: Es gibt zunehmend eine Gerechtigkeitsdebatte. Also eine Debatte: Warum bekommen die Flüchtlinge Wohnraum? Warum kümmert sich darum der Staat? Andere haben doch auch Probleme.

SWR Aktuell: Was muss jetzt Ihrer Meinung nach passieren, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen? Die zuständigen Bundespolitiker sagen: Ja, das geht alles nur, wenn die Länder Europas Flüchtlinge alle solidarisch aufnehmen.

Christian Engelhardt: Zum einen ist natürlich in Europa Solidarität nötig. Das zweite ist das, was die europäischen Innenminister vor ein paar Monaten vereinbart haben, dass die europäischen Grenzen gestärkt werden, dass zum Beispiel Transferzentren an den europäischen Außengrenzen geschaffen werden.

Das muss tatsächlich Realität werden. Andere Staaten reduzieren deutlich die Anreize für Menschen ohne Perspektive. Um uns herum sagen zum Beispiel Staaten wie Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden: Wenn Menschen keine Bleiberechtsperspektive haben, also abgelehnt werden, werden die sozialen Leistungen abgesenkt oder auf Sachleistungen umgestellt, um das Ohne-Grund-zu-Kommen und am Ende natürlich das Geschäft der Schlepper unattraktiv zu machen. Am Ende müssen wir die Menschen, die zu uns kommen, versorgen und die Menschen, die mit Grund kommen, die hier bleiben dürfen, müssen wir integrieren. Das ist ganz wichtig.

Da müssen wir unsere Ressourcen reinstecken. Bei den Leuten, die ohne anerkannten Grund kommen, müssen wir dafür sorgen, dass solange sie bei uns sind, dass sie natürlich sicher untergebracht sind und es niemand wirklich schlecht geht. Aber ob wir dann sozusagen viele Geldleistungen bringen müssen, das halte ich für fraglich.