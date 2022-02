Landgericht prüft Einweisung in Psychiatrie

Das Heidelberger Landgericht prüft, ob ein Mann in die Psychiatrie eingewiesen wird. Ursprünglich sollte sich der Angeklagte wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Laut Anklage hatte der 25-jährige im Bereich der Unterkunft für Geflüchtete in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) Widerstand gegen zwei Polizeibeamte geleistet, sie beleidigt und getreten. In der Unterkunft soll er außerdem einem Mitbewohner mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Gericht muss klären, ob der Mann die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit ausgeführt hat, da er mutmaßlich an paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie leidet. Sollte dies zutreffen, würde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.