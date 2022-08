Einbrecher soll Frau geweckt und misshandelt haben

per Mail teilen

Es klingt wie ein Alptraum: In Edingen-Neckarhausen soll ein Einbrecher die schlafende Bewohnerin geweckt, bedroht, geschlagen und sexuell misshandelt haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Der 36-jährige Angeklagte soll laut Gericht Ende Februar dieses Jahres in der Nacht in das Haus in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen haben, um dort Wertgegenstände zu stehlen. Dabei hatte er laut Anklage einen Hammer und eine Säge dabei.

Bewohnerin lag schlafend im Bett

Die Bewohnerin lag schlafend im Bett. Der Einbrecher weckte sie und bedrohte sie mit dem Hammer, so die Anklage weiter. Als sie ihm sagte, dass sie keine Wertgegenstände besitze, soll der Täter sie mehrfach mit der Säge geschlagen haben. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Danach nahm der Mann laut Anklage sexuelle Handlungen an seinem Opfer vor. Erst drei Stunden später habe er das Haus wieder verlassen.

Anklage: Erpresserischer Menschenraub

Der Prozess am Landgericht Heidelberg beginnt am MIttwoch. Die Anklage lautet unter anderem auf erpresserischen Menschenraub. Das Gericht hat insgesamt vier Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 23. September verkündet werden.