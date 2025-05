Landgericht Heidelberg: 7,5 Jahre Haft für Mutter wg. Methadon-Todes ihres Babys

per Mail teilen

Die 33-Jährige, die zuletzt in Sinsheim gewohnt hatte, war selbst drogenabhängig. Deshalb hatte sie die Ersatzdroge Methadon bei sich. Sie habe das Medikament ihrem Baby gegeben, um dessen Schmerzen zu lindern. Die Richter des Heidelberger Landgerichts werteten das als Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem Mord durch Unterlassen. In der Urteilsbegründung sagten sie, die Mutter habe ihren Sohn zwar nicht töten wollen, ABER trotzdem habe sich die Angeklagte sehenden Auges damit abgefunden, dass er stirbt. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch.