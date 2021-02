Das Mannheimer Uniklinikum steckt offenbar in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Das Land hat am Dienstag eine millionenschwere Finanzspritze beschlossen. Ist das der Einstieg in die Übernahme?

Wie die Stadt Mannheim mitteilte, hat die Landesregierung am Dienstag eine Sonderhilfe für die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in Höhe von 12,4 Millionen Euro beschlossen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sehe durch diese Maßnahme den Fusionsprozess zwischen dem Universitätsklinikum Heidelberg und dem Universitätsklinikum Mannheim gestärkt, heißt es weiter. Kurz sprach von einem "wichtigen Signal". Mannheims OB Kurz: Anerkennung der Leistungen in der Pandemie Zum einen bekomme das Klinikum dadurch eine relevante Unterstützung für den Betrieb. Zum anderen helfe der Zuschuss auf dem Weg zum geplanten "innovativenGroßklinikum", von dem letztlich auch das Land profitiere. Die jetzt zur Verfügung gestellten Mittel seien zugleich eine Anerkennung der besonderen Leistungsfähigkeit der Mannheimer Universitätsmedizin während der Pandemie, so Kurz weiter. Haupteingang des Mannheimer Uniklinikums picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa "Health Valley" Rhein-Neckar geplant Die beiden Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim wollen zusammen mit weiteren Forschungseinrichtungen einen Verbund gründen, der die Rhein-Neckar-Region zu einem international anerkannten Zentrum der Medizin und der Wissenschaft unter dem Etikett "Health Valley" machen soll. Erste Mittel dafür stellte das Land bereits zur Verfügung. Landesregierung prüft Fusion der Unikliniken in Mannheim und Heidelberg Das Mannheimer Uniklinikum befindet sich nach wie vor in der Trägerschaft der Stadt Mannheim. Nach einer Fusion könnte das Klinikum in die Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg übergehen und hätte dann einen ähnlichen Status wie die Uniklinika in Heidelberg, Ulm, Tübingen und Freiburg.