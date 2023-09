Mannheimer Tanzschule: Die Lamadés, seit fünf Generationen ein Familienbetrieb

per Mail teilen

Die Tanzschule Lamadé ist in Mannheim eine Institution. Ab 11. September sendet das SWR Fernsehen eine fünfteilige Landesschau-Serie über die Familie Lamadé und ihre Tanzschüler.

Seit 1905 unterrichtet die Familie Lamadé in Mannheim Gesellschaftstanz. Generationen von Mannheimerinnen und Mannheimern haben bei den Lamadés Anstandsregeln, Tanzschritte, Freunde, sogar Ehepartner kennengelernt. So hat der kleine Familienbetrieb fast 120 Jahre, zwei Weltkriege und die Corona-Pandemie überstanden.

Das SWR Fernsehen hat die Familie Lamadé und ihre Tanzschüler über mehrere Monate bis zum Abschlussball begleitet. Darüber gibt es nun eine fünfteilige Landesschau-Serie, die ab dem 11. September im SWR Fernsehen zu sehen ist.

Interesse an Lamadés Tanzkursen ist ungebrochen

Die Begeisterung für den Gesellschaftstanz ist nach wie vor ungebrochen, denn immer noch stürmen 14 bis 18-jährige Teenager die Schulungsräume, wenn zum Kursbeginn sonntags die Kennenlernparty steigt. Das SWR Fernsehen war immer wieder vor Ort, hat die Familie Lamadé und Tanzschüler jeden Alters über Monate begleitet.

Drei Generationen der Lamadés unterrichten in der Tanzschule

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Lamadés mit ihrer Tanzschule in das Mannheimer Quadrat M4 gezogen. Dort unterrichten im Moment drei Generationen: Der 21-jährige Simon, der gerade seine Ausbildung zum Tanzlehrer macht, seine Eltern Ulla und Christian, die den Betrieb leiten, sowie seine Großeltern Heike und Peter, die Lamadé zu dem gemacht haben, was es heute ist, und die nach wie vor aktiv dabei sind.

Crash-Kurse für Hochzeitspaare

Zu Hochzeiten gehört auch der Gesellschaftstanz und wer bis dahin noch keine Kenntnisse hat, kann einen Crash-Kurs belegen. Schließlich will an diesem Tag jedes Brautpaar eine gute Figur abgeben, egal ob beim Walzer oder, so der Trend, mit einer einstudierten Choreografie.

Die Ballkleid-Frage: Rot, schwarz, glitzernd oder glänzend

Es naht der große Abschlussball, das Highlight der Saison, nicht nur für die Jugendlichen. Jetzt stellt sich auch für die Profis, Ulla und Christian Lamadé, die Frage, was ziehe ich an? Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung für die beiden.

Der Abschlussball - Höhepunkt jedes Tanzkurses

Die Entscheidung ist gefallen, der Ball kann kommen. Drei Mal im Jahr veranstaltet die Familie Lamadé ein großes Event im Mannheimer Rosengarten, mit bis zu 900 Gästen, darunter 250 junge Tanzpaare. Ein Erlebnis, auch für die stolzen Eltern.