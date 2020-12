Schülerinnen und Schüler des Nikolas-Kistner-Gymnasiums und ein Student aus Obrigheim sind mit der Schüler- und Jugendauszeichnung beim Landespreis für Heimatforschung geehrt worden. Der Schülerpreis geht in diesem Jahr an die freiwillige Geschichts-AG des Mosbacher Nikolaus-Kistner-Gymansiums, hier haben sich die Oberschüler sehr ausführlich mit Frauen in der Mosbacher Kommunalpolitik beschäftigt und dazu auch ein kleines Heft veröffentlicht. Student Max Ehrmann aus Obrigheim hat in seiner Freizeit über das Schicksal Obrigheimer Opfer der sogenannten Euthanasie geforscht - darüber entstand ein Gedenkbuch und eine kleine Ausstellung. Der renommierte Landespreis für Heimatforschung wird seit 1982 verliehen, um beispielhafte Leistungen in Sachen Heimatforschung zu würdigen.