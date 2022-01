Das Land Baden-Württemberg investiert in diesem Jahr über 30 Millionen Euro in ein neurowissenschaftliches Zentrum in Heidelberg. Das teilte die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer mit. Dafür wird ein Hochhaus im Neuenheimer Feld saniert und umgebaut. In dem Zentrum sollen neue Therapieansätze für neurologische und psychiatrische Erkrankungen erforscht werden.