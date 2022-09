Rathaus-Haltestelle in Mannheim wird behindertengerecht

per Mail teilen

Die Straßenbahnhaltestelle am Mannheimer Rathaus soll behindertengerecht werden. Das Land fördert das Projekt mit 1,6 Millionen Euro.

Das sind mehr als die Hälfte der drei Millionen Euro, die das Projekt kosten soll. Dafür wird die Haltestelle so umgebaut, dass Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren und Kinderwagen barrierefrei in die Bahn einsteigen können. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder übergibt der Stadt am Freitag den entsprechenden Förderbescheid für den Ausbau.

Bahneinstieg 30 Zentimeter höher als Platz vor Reiss-Engelhorn-Museen

Bislang liegt das Niveau des Bahneinstieges 30 Zentimeter höher als der Platz vor den Reiss-Engelhorn-Museen. Außerdem soll die Überquerung der Gleise für Blinde und hörgeschädigte Menschen ungefährlicher werden. Am Anfang und Ende des Bahnsteigs sollen Ampeln mit optischen und akustischen Signalen entstehen.