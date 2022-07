Grill in einem Restaurant fängt Feuer

In einer Gaststätte in Lampertheim (Kreis Bergstraße) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zunächst hatte es aus dem Gebäude heraus gequalmt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist im Innenraum des Restaurants ein verbauter Grill in Brand geraten. Der Betreiber habe versucht das Feuer zu löschen, dabei griff es auf das Dach des Restaurants über. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr das gesamte Gebäude bereits zehn Minuten nach Alarmierung vollständig räumen und kurz darauf löschen. Zwei Personen mussten ärztlich untersucht werden, darunter eine schwangere Frau. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt.