Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Lampertheim ist am Sonntagabend Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Eine Nachbarin hatte laut Polizei aufsteigenden Rauch bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.