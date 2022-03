Karl A. Lamers fordert sofortige internationale UNO-Friedensmission

Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim und Verteidigungspolitiker Karl A. Lamers fordert im Ukraine-Krieg eine sofortige internationale UNO-Friedensmission. Damit solle, so Lamers in einer Mitteilung, eine Beendigung des verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf den Weg gebracht werden. Jetzt sei die gesamte zivilisierte Welt gefordert, der beeindruckenden Abstimmung und Verurteilung Russlands in der Generalversammlung der Vereinten Nationen Taten folgen zu lassen, betont Lamers. Wegen der Blockade des UN-Sicherheitsrats durch Russlands Vetorecht solle - wie im Korea-Krieg - auch in diesem Fall ausnahmsweise die Generalversammlung mit einer Resolution eine solche "robuste“ Internationale Friedensmission sofort starten. Laut Lamers "vielleicht die letzte Chance, Putins mörderisches Treiben zu beenden und Menschenleben zu retten“.