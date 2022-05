Lama und Alpaka besuchen Altenheim in Sandhausen

per Mail teilen

In Corona-Zeiten sorgen Ludwig und Zorro für ordentlich Abwechslung in einem Sandhäuser (Rhein-Neckar-Kreis) Altenheim. Dort werden das Lama und das Alpaka sehnsüchtig erwartet.

Corona drückt vor allem im Winter ganz schön aufs Gemüt. Besonders hart ist es für die, die in Alten- und Pflegeheimen leben.

Tierischer Besuch hebt die Stimmung

Wenn Ludwig und Zorro aus Südamerika zu Besuch sind, ist ganz schön was los im Sandhäuser ASB-Altenheim "Domizil am Leimbach". Mit dem Fahrstuhl geht es für die Tiere zu den Senioren in den Gemeinschaftsraum.

Lamas und Alpakas aus Waibstadt

Die Tiere gehören Rebecca Albrecht von "Kraichgau-Lamas" aus Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis). Sie ist außerdem Ergotherapeutin und nach eigenen Angaben die regionale Ansprechpartnerin für Baden- Württemberg im Verein für Halter, Züchter und Freunde von Lamas und Alpakas.