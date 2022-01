Lage im Einzelhandel schwierig

Der Einzelhandel in Not - auch in der Kurpfalz beklagen die Händler ein Umsatzminus von rund einem Drittel durch corona-bedingte Regelungen wie 2G und FF2-Maskenpflicht. Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden fordert deshalb eine Nachbesserung bei den Überbrückungshilfen. Im SWR sagte er, der Handel habe derzeit die sogenannte "Saure Gurken Zeit". Außerdem sei das Weihnachtsgeschäft nicht gut gelaufen. Zwar bekämen Unternehmen bei einem Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat 2019 ihre Betriebskosten anteilig erstattet. Dies reiche aber nicht aus. Gerade im Einzelhandel wäre bei den Überbrückungshilfen eine tagesgenaue Abrechnung sinnvoller, so Rubel weiter. Außerdem müsse gewährleistet werden, dass die Händler das Geld schnell bekommen.