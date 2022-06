Kaufhausdetektive haben am Donnerstagabend in Mannheim zwei Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt. Der Polizei gegenüber gaben die 43 und 34 Jahre alten Frauen zu, mehrere Diebstähle in Mannheimer Kaufhäusern begangen zu haben. Dabei hatten sie hochwertige Lederwaren, Schmuck, Bekleidungsstücke und Schuhe erbeutet. In ihrem Auto und ihren Wohnungen wurde laut Polizei weiteres Diebesgut gefunden. Die gestohlenen Waren haben einen Wert von fast 11.000 Euro.