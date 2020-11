Ein 17-jähriger Ladendieb hat am Freitag in Mannheim-Käfertal Polizeibeamte bei seiner Festnahme angegriffen. Ein Beamter ist dabei laut Polizei so schwer verletzt worden, dass er nicht mehr dienstfähig war. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten der junge Mann und sein gleichaltriger Komplize zuvor in einem Supermarkt Waren im Wert von knapp vier Euro gestohlen. Die beiden 17-Jährigen wurden anschließend ihren Eltern überstellt. Das Duo muss sich jetzt unter anderem wegen versuchten räuberischen Diebstahls verantworten, ein Jugendlicher wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.