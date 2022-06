Mutmaßlicher Ladendieb schlägt Ladendetektivin ins Gesicht

Die Mannheimer Polizei sucht zwei mutmaßliche Ladendiebe. Einer der beiden soll nach einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt der Ladendetektivin ins Gesicht geschlagen haben. Die beiden Männer sollen zuvor rund 50 Bekleidungsstücke aus der Kinderabteilung des Ladens gestohlen haben. Diese steckten sie in eine Tasche in einen Kinderwagen, den sie vor sich herschoben. Als die Detektivin die Männer am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, sei es zu dem körperlichen Angriff gekommen, so die Polizei. Die Männer flüchteten daraufhin. Den Kinderwagen ließen die Männer zurück. Darin entdeckte die Ladendetektivin das Diebesgut. Gegen das Duo ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen und räuberischen Ladendiebstahls.