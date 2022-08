Ladenburg - Streit im Freibad

Nach Angaben der Polizei eskalierte die Situation, nachdem der Bademeister zwei Männer auf dem Sprungturm zurechtwies. Der 29- und 36-Jährige hatten sich nicht an die Regeln gehalten. Es entwickelte sich ein verbales Streitgespräch. Der 33 Jahre alte Angestellte eines Freibad-Kiosks wollte schlichten. Dabei griffen ihn die beiden Badegäste an, so dass er zu Boden ging. Der 36-Jährige soll dann weiter auf ihn eingeschlagen haben. Der Kioskmitarbeiter wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm beide Angreifer noch im Freibad fest. Beide Männer waren betrunken. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.