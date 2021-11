AdventsBummel findet nicht statt

per Mail teilen

Die Stadt Ladenburg hat den AdventsBummel abgesagt. Grund ist die aktuelle Corona-Verordnung des Landes. Um sie umzusetzen, müsste man einzelne Flächen in der Ladenburger Altstadt absperren – das sei nicht praktikabel, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem sei der vorgeschriebene Kontrollaufwand für die 2G-Plus-Regel unverhältnismäßig. Man habe bis zum Schluss gehofft, den Weihnachtsmarkt ab dem kommenden Wochenende durchführen zu können, doch die aktuelle Situation lasse keine andere Entscheidung zu. Die Stadt Ladenburg will den Händlern die bereits gezahlten Gebühren zurückerstatten.