Stadt kauft ABB-Gelände

Die Stadt Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat das ABB-Gelände mitten in der Stadt gekauft. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg soll das Gelände ab 2030 zu einem grünen Zukunftsquartier entwickeln. Das Gelände ist neun Hektar groß, das entspricht einer Fläche von elf Fußballfeldern. Dass ABB den Standort Ladenburg aufgebe, sei bedauerlich, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Gleichzeitig sei die Entwicklung der zentralen Fläche eine Chance für die Stadtentwicklung. So könne von jetzt an auch über eine Straßenbahnanbindung an Mannheim nachgedacht werden.