Sensoren zeigen in Ladenburg Parkraumbelegung und Ölstände

In Ladenburg zeigen jetzt 34 Sensoren unter anderem die Belegung von Parkplätzen in der Stadt an. Über ein Funknetz wird die Belegung an das Ordnungsamt gesendet, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. So könne auch festgestellt werden, ob zum Beispiel eine Feuerwehrzufahrt zugeparkt sei. Das System biete komfortable Möglichkeiten städtische Einrichtungen zu kontrollieren, so Bürgermeister Stefan Schmutz. Bei Bedarf könne die Stadt Ladenburg weitere Anwendungen problemlos ergänzen. Grundlage der neuen Technik ist das LoRaWAN-Funknetz. Die Funkantennen hat die Netze BW bereits 2021 in Ladenburg aufgebaut. Neben den Sensoren zur Parkraumüberwachung messen in Ladenburg weitere Sensoren die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt der Luft im Lobdengau-Museum sowie die Temperatur im kritischen Dach der Lobdengauhalle. Auch zur Füllstands-Überwachung von Öltanks und zur Zustandserfassung von Türen im Römerstadion und dem Wasserturm wurden Sensoren installiert.