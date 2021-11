Ladenburger Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen

Die Stadt Ladenburg sieht sich für einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen gut gerüstet. Sie setzt auf eine größere Fläche als bisher und ordnet teilweise die 2G-Regel an.

Am 27.November soll es mit dem Ladenburger Weihnachtsmarkt (Rhein-Neckar-Kreis) losgehen. Und so lange kein neuer Lockdown komme, werde sich daran auch nichts ändern, so Organisatorin Petra Liebig vom Ladenburger Stadtmarketing. Man habe alles so geplant, dass auch eine mögliche Verschärfung der Corona-Regeln kein Problem sei.

"Für uns gibt es kein Worst-Case-Szenario."

Zentrales Element der Planung: Der Weihnachtsmarkt findet nicht, wie bisher üblich, nur auf dem historischen Marktplatz statt, sondern soll als "Adventsbummel" durch die Altstadtgassen führen, so Liebig im SWR-Interview:

SWR Aktuell: Was ist außerdem geplant?

Petra Liebig: Wir haben noch einen gastronomischen Teil auf dem Schulhof der Dalberg-Grundschule. Wir haben also viel größere Veranstaltungsflächen und können den Besuchern somit viel mehr Möglichkeiten zum Abstandhalten bieten. Wir haben von Anfang an beschlossen, dass wir uns an die 2G-Regel halten und damit kommen wir nicht in die Bredouille, so wie es bis jetzt aussieht.

Weihnachtsmarkt in Ladenburg mit viel Abstand möglich

SWR Aktuell: Es ist Samstagabend, der Weihnachtsmarkt hat geöffnet, ich komme dahin - wie sind dann die Regeln für die Besucher?

Petra Liebig: An den Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten, die nicht zum sofortigen Verzehr geeignet oder gedacht sind, wird es keine Kontrollen geben. Hier herrscht also nur die Maskenpflicht. Auf den Veranstaltungsflächen mit gastronomischem Angebot, also dem Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr, wird es eine Kontrolle geben. Da werden wir nach den 2G-Regeln verfahren. Hier erhalten die Besucher dann Einlassbänder, die auch bei den Wirten als Kontrolle dienen, für den Ausschank und so weiter.

Einlassbändchen dienen auf Weihnachtsmarkt als Ticket zu Gastro-Bereich

SWR Aktuell: Das heißt: Es gibt eine frei zugängliche Fläche, auf der nicht kontrolliert wird, und es gibt eine, auf der die 2G-Regel gilt und wo kontrolliert wird?

Petra Liebig: Diese erste Fläche ist sogar noch aufgeteilt, nicht nur auf dem Marktplatz, sondern eben an den verschiedenen Stationen. Es werden immer drei, vier, fünf Hütten zusammenstehen, so dass sich alles ein bisschen verteilt und wir da einfach eine viel größere Fläche haben.

SWR Aktuell: Glauben Sie, dass trotz Corona und Kontrollen eine gute Stimmung aufkommt?

Petra Liebig: Das denke ich schon. Denn die Ladenburger Altstadt ist prädestiniert für diese heimelige Atmosphäre zur Weihnachtszeit. Auch nach den neuen Vorgaben ist das überhaupt kein Problem, denke ich. Man kann ja ganz normal einkaufen, eben nur mit Maske bei allen Händlern. Ich gehe auch davon aus, dass schon genug Menschen geimpft sind und dementsprechend dann auch das gastronomische Angebot ohne jegliche Probleme in Anspruch nehmen können.

Organisatorin Liebig: "Bin überzeugt, dass Weihnachtsstimmung aufkommt"

SWR Aktuell: Wie waren die Reaktionen der Schausteller auf die Ansage, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt? Sind die gleich mitgezogen oder haben die gesagt: "Wir warten mal lieber erst noch ab“?

Petra Liebig: Nein, also nach so langer Pause sind die Kunsthandwerker und Händler natürlich am Start. Die warten ja schon die ganze Zeit darauf, dass etwas stattfindet. Da herrscht auch richtig Vorfreude. Das merkt man auch bei den Nachrichten oder Mails, die man bekommt. Da kann man diese Aufbruchstimmung richtig spüren. Also das war nur positiv, durchweg.