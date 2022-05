Extra-Mülleimer für Pizzakartons in Ladenburg

Die Stadt Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Donnerstag sechs sogenannte Pizzaboxen zur Entsorgung von Pizzakartons aufgestellt und dafür rund 10.000 Euro investiert.

Diese Spezial-Mülleimer für Pizzaverpackungen stehen laut Stadtverwaltung "an ausgesuchten Plätzen" in der Stadt. Ziel ist, den sichtbaren Müll in der bei Touristen beliebten Stadt zu verringern. Besonders an den Sommerwochenenden sei "der Leidensdruck groß", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz (parteilos) dem SWR.

Da passen jede Menge Pizzakartons rein: Eine von sechs Pizzaboxen in Ladenburg SWR

Öffentliche Mülleimer ungeeignet für Pizzakartons

Die öffentlichen Mülleimer seien wegen ihrer Öffnung ungeeignet für die Entsorgung von Pizzakartons. Die neuen Pizzaboxen stehen direkt neben normalen Mülleimern und sollen für Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgen.

"Wir nehmen schon wahr, dass Menschen Interesse haben, ihren Müll an der richtigen Stelle zu entsorgen. Und wir erhoffen uns wirklich eine signifikante Verbesserung."

Viele Kommunen suchen nach einer Lösung

Ladenburg ist nicht die erste Kommune, in der es Extra-Mülleimer für Pizzakartons gibt. Da auch andere Städte und Gemeinden unter einer Pizza-Karton-Flut leiden, sucht man auch woanders nach einer Lösung des Problems. Unter anderem wird auch über Pfand- und Mehrwegverpackungen diskutiert.

Für die richtige Entsorgung der Einweg-Pizzakartons gilt übrigens: Sie gehören ins Altpapier, selbst wenn sie leichte Öl- oder Lebensmittelverschmutzungen aufweisen.