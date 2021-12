Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hält einen harten Lockdown verbunden mit einer allgemeinen Impfpflicht für unvermeidlich, falls die Corona-Zahlen in den nächsten Tagen weiter steigen. Das sagte er in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen. Der harte Lockdown müsse in diesem Fall für alle Bereiche außer Schulen und Kitas gelten. Dem Lockdown müsse dann eine allgemeine Impfpflicht folgen. Anders, so Kurz, könne man es der geimpften Mehrheit nicht mehr erklären.