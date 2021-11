Über den Stellenwert des kurpfälzischen Dialekts

Was hat Napoleon mit dem Kurpfälzischen zu tun? Wo ordnet die Sprachwissenschaft den Dialekt ein? Und was ist an dem so besonders?

Dazu haben einige Leute was zu sagen, die was davon verstehen: Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan, der Sprachwissenschaftler Ralf Knöbl vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und natürlich die beiden SWR4-Mundart-Künstler Doris Steinbeisser und Eberhard Reuß.