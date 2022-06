Kurpfälzer Unternehmen reagieren auf Krieg in der Ukraine

Auch Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region sind vom Krieg in der Ukraine direkt betroffen. Viele haben Niederlassungen in Gebieten, in denen gekämpft wird. Einige der großen Betriebe in der Region haben ihre Niederlassungen in der Ukraine geschlossen, darunter SAP, Heidelberger Druckmaschinen und Roche. Landmaschinen-Hersteller John Deere hat die Lieferungen gestoppt, auch nach Russland. Der Industriedienstleister Bilfinger ist in engem Kontakt mit seinen 150 Mitarbeitern in der Ukraine. Man unterstütze sie finanziell und dabei, das Land zu verlassen. Einige Unternehmen haben Spendenaktionen im Millionenbereich organisiert darunter die BASF und SAP. Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix liefert Medikamente und medizinische Ausrüstung an Hilfsorganisationen vor Ort.