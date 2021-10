Kurpfälzer Rennfahrer: Jochen Mass wird 75 Jahre alt

Jochen Mass war in den 70er und 80er Jahren – vor Michael Schumacher – der erfolgreichste deutsche Rennfahrer. Aufgewachsen in Frankenthal und Mannheim. Jetzt wird er 75 Jahre alt.

105 Formel 1-WM-Läufe, ein Grand Prix-Sieg, Markenweltmeister mit Porsche und Mercedes-Benz, dazu Gewinner bei den 24 Stunden von LeMans – das ist in kurzen Zahlen die Rennkarriere von Jochen Mass.

Mehrere seiner Rennfahrerfreunde aus den siebziger und achtziger Jahren sind auf der Rennstrecke ums Leben gekommen.

"Ich fand das überhaupt nicht gefährlich. Ich hab mir da überhaupt keine Gedanken groß gemacht. Ich hab gedacht, fahr vernünftig und dann passiert da nix.“

Im Jahr 1978, vor einer Formel 1-Testfahrt in Silverstone, knallte Jochen Mass dann aber mit 200 Stundenkilometern in einen Erdwall.

"Kaputte Lunge, die war gerissen und so ein Blödsinn.“

Vom Matrosen zum Rennfahrer

Von Beruf war Jochen Mass eigentlich Matrose bei der Handelsmarine. Dafür hatte er Abitur und Internat in Mannheim geschmissen. Den Führerschein machte er nebenbei in einer Seemannsfahrschule in Hamburg. Weil aber bei der Bundesmarine die Warteliste für das Segelschulschiff "Gorch Fock“ zu lang war, ging Jochen Mass an Land und wurde letztendlich Rennfahrer.

"Ich hatte damals die Freundin, die war Streckenposten (...) und die Autos haben mich vom Geräusch her, vom Geruch her und der Optik so angemacht, dass ich gedacht habe, das machst du jetzt."

Jochen Mass fährt auch mit 75 Jahren immer noch gerne schnell. SWR

Jochen Mass und Michael Schumacher

Jochen Mass wurde in den 70er und 80er Jahren zum erfolgreichsten deutschen Rennfahrer. Am Ende seiner Rennkarriere war er bei Mercedes-Benz der Teamkollege und Lehrmeister des jungen deutschen Nachwuchsrennfahrers Michael Schumacher.

Heute schnell im Oldtimer

Am 30. September wird Jochen Mass 75 Jahre alt und vor zwei Wochen ist er in Goodwood in Südengland Oldtimer-Rennen gefahren. Er kann es eben nicht lassen.