per Mail teilen

2021 ist alles anders - auch die Fastnacht. Es gibt coronabedingt keine Kampagne, keine Prunksitzungen, keine Umzüge. Was das bedeutet, darum geht es in der Sendung SWR Kurpfälzer Köpfe live. Die Veranstaltung ist als Livestream im Internet zu sehen.

Rhein-Neckar-Region und Neckar-Odenwald-Kreis sind Fastnachtshochburgen im Südwesten. Prunksitzungen, Umzüge, Straßenfastnacht fallen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer.

Diskussion im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen

Die Gesprächsrunde aus dem SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen ist am Montag, den 1. Februar ab 19:30 Uhr als Livestream im Internet unter swr.de/mannheim, in der SWR Aktuell App oder auf dem SWR Youtube-Kanal zu sehen.

Wie geht es den Aktiven und Vereinen? Geht durch die Absage der Fastnacht ein Stück Kulturgut verloren? Können Fastnachtsveranstaltungen auch ohne Publikum, zum Beispiel im Fernsehen oder online stattfinden?

Darüber sprechen sechs Gäste aus den verschiedensten Bereichen der Fastnacht mit SWR-Moderator Henry Barchet.

Das sind unsere Gäste

Thomas Barth – Symbolfigur "Perkeo"

1999 trat Perkeo-Präsident Thomas Barth das Amt der Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht an und wurde zum vierten Perkeo gekürt.

Thomas Barth verkörpert seit vielen Jahren "Perkeo" - die Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht. Thomas Barth

Vollblutfastnachter Thomas Barth hat 1978 als Fanfarenbläser im Perkeo-Fanfarenzug angefangen. Es folgten Büttenreden und Theaterstücke - bevor er 1984 - im Alter von 21 Jahren - zum Perkeo-Sitzungspräsidenten gewählt wurde. Heute ist er der dienstälteste Präsident der Heidelberger Fastnacht.

"Ich bedaure, dass die Fastnacht als Traditionsveranstaltung ausfällt." Thomas Barth alias Perkeo

Wirtschaftlich trifft seinen Verein aber viel mehr, dass es im vergangenen Jahr keine Volksfeste gab. Denn dort hat der Perkeo-Verein normalerweise Geld für seine Kampagne erwirtschaftet.

Anja Gramlich – Vorstand der "Wulle Wack“ aus Limbach

Die Karnevalsgesellschaft "Wulle Wack“ ist in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) eine feste Größe. Bekannt ist der Verein vor allem durch seine Tanzgruppen und Garden. Die jüngste Tänzerin ist drei, die älteste 58 Jahre alt. Der Verein fühlt sich der Tradition der Odenwälder Fastnacht verpflichtet und veranstaltet deshalb seit fünf Jahren einen Nachtumzug, an dem nur Fußgruppen teilnehmen dürfen.

Anja Gramlich vom Verein "Wulle Wack“ aus Limbach im Odenwald. Bekannt ist der Verein vor allem durch seine Tanzgruppen und Garden. Privat

Den Termin für 2021, wie auch alle anderen Veranstaltungen der Wulle Wack, musste das Vorstandsteam Anja Gramlich und Gabriele Schuler in diesem Jahr absagen. Gerade im ländlichen Raum, wo die Fastnacht ein Dorfereignis ist bedauern viele, dass die Kampagne in diesem Jahr ausfällt.

Markus Weber – "Fräulein Baumann"

Markus Weber aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist im echten Leben Apotheker und sagt "Lachen ist die beste Medizin“. Deshalb ist er nach Ladenschluss als Kabarettist, Chansonnier und in der Fastnacht in seiner Paraderolle als Fräulein Baumann unterwegs. Beispielsweise bei der Fernsehsitzung "Badisch-Pfälzische Fasnacht" im vergangenen Jahr.

Markus Weber verkörpert seit vielen Jahren die schrullige alte Dame, die als "Grande Dame der Fastnacht" gilt und humorvoll alle "Beschwerlichkeiten des Alters" kommentiert.

"Die herkömmliche Fastnacht funktioniert nicht ohne Publikum. Man muss als Büttenredner flexibel sein, wenn man die Menschen unterhalten will." Markus Weber alias Fräulein Baumann

Deshalb hat er an einem speziellen Programm für dieses Jahr gearbeitet, das unter anderem bei der SWR Sendung "Badisch-Pfälzische Fasnacht“ zu sehen sein wird.

Melanie Jung – Gardetrainerin der "Rohrhöfer Göggel"

Melanie Jung ist Gardetrainerin des Fastnachtsvereins Rohrhöfer Göggel in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis). Für sie ist die Fastnacht auch ganzjährige Jugendarbeit, da sie mit Kindern und Jugendlichen das ganze Jahr über trainiert.

Melanie Jung ist Gardetrainerin des Fastnachtsvereins "Rohrhöfer Göggel" in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis). Privat

Die Kampagne ist normalerweise die Zeit um zu zeigen, was die Garden gelernt haben. Das fällt in diesem Jahr aus. Außerdem war durch die Pandemieverordnungen der Trainingsbetrieb beeinträchtigt.

Melanie Jung ist außerdem Social Media-Beauftragte der "Rohrhöfer Göggel" und hat in den vergangenen Monaten versucht, die Vereinsmitglieder auf diesen Kanälen zusammenzuhalten.

Gennaro Vitale - "Naro I.", Mannheimer Fastnachtsprinz

Naro I. ist der am längsten amtierende Prinz der Mannheimer Fastnacht. Er regierte die Narren in der Kampagne 2019/20 und ist noch immer inthronisiert.

Gennaro Vitale als Mannheimer Stadtprinz "Naro I." bei seiner Inthronisation auf dem "Weißen Ball" im Januar 2020. Pia Hoffmann

Naro I. nutzt sein Amt nach wie vor für soziale Zwecke, besucht so weit möglich Alten- und Pflegeheime oder macht mit befreundeten Fastnachtern in den Höfen und Gärten der Einrichtungen Musik, um die Bewohner zu unterhalten. Der Prinz war vor einigen Monaten selbst an Corona erkrankt.

Wenn er nicht als Prinz auftritt, ist Naro normalerweise mit seiner Agape, die mit einem Pizzaofen ausgestattet ist als "Naro’s Singing Pizza“ unterwegs. Er ist übrigens der erste Mannheimer Fastnachtsprinz mit italienischem Pass.

Ursula Schwedler – Redakteurin der Badisch-Pfälzischen Fernsehfastnacht

Die SWR-Redakteurin Ursula Schwedler ist seit vielen Jahren verantwortlich für die Fernsehsitzung "Badisch-Pfälzische Fasnacht“ aus Frankenthal, die am 14. Februar um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird.

SWR-Redakteurin Ursula Schwedler ist seit vielen Jahren verantwortlich für die Fernsehsitzung "Badisch-Pfälzische Fasnacht“ aus Frankenthal. SWR

Obwohl Fastnachtsveranstaltungen mit Publikum nicht möglich sind, wird sie in diesem Jahr die Fastnachtssitzung produzieren. Ursula Schwedler wird darüber berichten, wie schwer es ist ohne Schunkeln und Applaus eine solche Sendung zu produzieren. Außerdem hat sie einen Überblick über die Stimmungslage bei den Fastnachtern.

Kurpfälzer Köpfe live: Nichts zu lachen – Fastnacht fällt aus Livestream: 1. Februar 2021 ab 19:30 Uhr swr.de/mannheim SWR aktuell App SWR YouTube-Kanal Im Radio: 7. Februar von 13:05 Uhr bis 14:00 Uhr SWR4 Baden-Württemberg (Regionalprogramm Mannheim) 104,1 (UKW)

Reihe mit Tradition: Die "Kurpfälzer Köpfe"

Die traditionelle Sendereihe "Kurpfälzer Köpfe" bei SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Mannheim können Sie regulär jeden Mittwoch verfolgen. Da stellen wir Ihnen zwischen 16 und 17 Uhr eine Persönlichkeit aus der Region vor, auch online nachzulesen und zu hören im Netz bei swr4.de/mannheim.