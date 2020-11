Interessante und spannende "Kurpfälzer Köpfe" live erleben, das geht trotz Corona-Krise. Wir streamen die Veranstaltung heute Abend ab 19:30 Uhr im Internet, und Sie können live dabei sein bei den Gesprächen mit Kulturschaffenden aus der Region.

Die beliebte Sendereihe "Kurpfälzer Köpfe" bei SWR4 BW aus dem Studio Mannheim können Sie jeden Mittwoch verfolgen. Da stellen wir Ihnen zwischen 16 und 17 Uhr eine Persönlichkeit aus der Region vor, auch online nachzulesen und zu hören im Netz bei swr4.de/mannheim.

Heute Abend bringen wir die Traditionsreihe wieder auf die Bühne - Corona-bedingt leider ohne Publikum. Dafür kann man die Diskussion von fünf "Köpfen" aus der Kulturszene und der Politik live im Internet verfolgen. Los geht es um 19:30 Uhr.

Der Mensch im Fokus

Ausgefallene Hobbys, zeitraubende Ehrenämter, überraschende Urlaubsziele, aber auch ganz persönliche Einblicke, Geschichten von Erfolgen und Schicksalsschlägen: Unsere Reporterinnen und Reporter blicken hinter die Fassade, versuchen den prominenten Menschen näher zu kommen und so Geschichten aufzuspüren, die Sie sonst so vielleicht nie erfahren hätten.

Die "gebeutelte" Kultur

Am 9. November sprechen bei den "Kurpfälzer Köpfe live" Menschen, die durch die Corona-Krise einen Großteil ihres beruflichen Lebens zeitweise aufgeben mussten und aktuell auch müssen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von "Cafe del Mundo" aus Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gitarrenduo der Musiker Jan Pascal und Alexander Kilian haben aus einer Fabrikhalle ihre Live-Konzerte gestreamt und so der Krise zu trotzen versucht.

Jan Pascal und Alexander Kilian vom "Café del Mundo" Chrissy Dorn/ Cafe Del Mundo

Davon sprichwörtlich ein Lied singen kann auch Thomas Siffling, der als Jazztrompeter weit über die Grenzen der Region bekannt ist und in Mannheim die Jazz-Tradition als Musiker und Betreiber des Jazz-Clubs "Ella & Louis" fortsetzt.

Thomas Siffling SWR

Interessante Einblicke in die hart gebeutelte Welt der Kultur wird auch Jörg Mohr bieten. Der Regisseur und Theaterintendant (Theater am Puls in Schwetzingen, Capitol Mannheim etc.) ist einer der Sprecher der Privattheater in Baden-Württemberg und schwer frustriert über die aktuellen Einschränkungen für den Kulturbetrieb.

Jörg Mohr, Intendant des "Theater am Puls" in Schwetzingen SWR

Wenig bis nichts zu tun, zumindest in ihren angestammten Gebieten, hat Elke König. Sie führt kostümiert als "Kätche vun de Palz" Touristen und Besucher durch die Kurpfalz. Sie muss aktuell ihre Kostüme, beispielsweise für die beliebten Stadtführungen in Heidelberg, im Schrank lassen.

Elke König - Kätche vun de Palz SWR

Abrupt gestoppt hat Corona auch die Karriereplanung von Patricia Kain aus Weinheim. Die vielseitige Künstlerin ist als Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Schlagersängerin und nicht zuletzt als Theaterleiterin aktiv und kennt deshalb die aktuellen Leiden der Kulturbranche von Kolleginnen und Kollegen, aber auch aus eigener Erfahrung.

Patricia Kain Patricia Kain

Auch er kann als Politiker an den Einschränkungen nichts ändern: Rene Pöltl, im Hauptberuf Schwetzinger Bürgermeister, privat begeisterter Musiker und Gitarrist in einer Bürgermeisterband. Sein Ziel: Eine überregionale Initiative mit Bürgermeister-Kolleginnen und Kollegen, um die Kulturbranche zu unterstützen.

Schwetzingens Bürgermeister Rene Pöltl dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Wie das funktionieren soll, verrät Rene Pöltl im Gespräch mit SWR4-Moderator Henry Barchet, der sich schon jetzt auf ihn und die anderen Gäste freut.

Aufzeichnung der Sendung bei SWR4 BW

Eine Aufzeichnung der Gesprächsrunde "Kurpfälzer Köpfe live" sendet SWR4 Baden-Württemberg in einer Sondersendung am Sonntag, 15. November, von 13 bis 14 Uhr.