Die Brauereien in der Region haben seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich weniger Bier verkauft. Das Umsatzminus schwankt nach Angaben der Unternehmen zwischen 20 und 80 Prozent.

Einnahmen aus der Gastronomie fehlen

Wie hoch das Umsatzminus ausfällt, hängt davon ab, ob sie eher im Handel oder an Gastronomen verkaufen. Bei der Mannheimer Brauerei Eichbaum zum Beispiel fehlen die Absatzmöglichkeiten an Restaurants und Gaststätten enorm. Nach Angaben des Unternehmens wurden in diesem Bereich 45 Prozent weniger Bier verkauft als im Vorjahr.

Massive Verluste

Noch härter trifft es oft kleinere Brauereien, die fast ausschließlich für die Gastronomie produzieren. Die Geschäftsführung der Weinheimer Hausbrauerei "Woinemer" spricht sogar von 80 Prozent weniger Umsatz.

Nachfrage im Einzelhandel gut

Die Brauerei Schmucker aus dem Odenwald verkauft etwa 20 Prozent weniger Bier. Das ist der Anteil, der normalerweise an Gastronomen, Schausteller oder größere Veranstaltungen geht. Der Verkauf über den Einzelhandel laufe aber gut, sagt der Geschäftsführer. Ähnliches berichtet auch die Biermanufaktur "Dachsenfranz" aus Zuzenhausen. Viele Brauereien haben im Moment Kurzarbeit angemeldet.