In einem skurrilen Fall vor dem Landgericht Heidelberg ist ein Mann aus Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) vom Vorwurf der Unterschlagung freigesprochen worden. Der Rechtsanwalt stand vor Gericht, weil er die Katze eines Nachbarn unterschlagen haben soll. Die Katze war zuvor von seinen beiden Hunden angegriffen worden. Der Angeklagte trug das Tier auf dem Arm. In dem Prozess ging es darum, ob er die Katze hat verschwinden lassen. Er behauptete, die Katze habe sich wieder erholt und sei ihm vom Arm gesprungen. Abseits dieser Schilderung konnte die Richterin keine Unterschlagung feststellen, weil dazu auch die Absicht gehört, sich die unterschlagene Sache anzueignen. Dies war nicht der Fall. Eine Sachbeschädigung lag ebenfalls nicht vor. Der Angeklagte ist seit Jahren in gerichtliche Auseinandersetzungen mit Neckargemünder Bürgerinnen und Bürgern verstrickt, die er mit einstweiligen Verfügungen überzieht. Er liegt auch mit der Stadt Neckargemünd im Rechtsstreit.