per Mail teilen

Unbekannten Täter haben von einer Baustelle in Lorsch (Kreis Bergstraße) rund 200 Meter Kupferrohr gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter hierfür gewaltsam in einen Neubau in der Hildebard-von-Bingen-Straße ein. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.