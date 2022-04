per Mail teilen

Zwei Männer sitzen laut Polizei in Untersuchungshaft, weil sie am Freitag größere Mengen Kupfer von einem Firmengelände in Heidelberg-Pfaffengrund stehlen wollten. Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts hatten das Duo aber ertappt. Die Polizei nahm die Männer fest. Das Amtsgericht erließ Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.