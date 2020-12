per Mail teilen

Der Kunstanstifter Verlag in Mannheim erhält den Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg. Die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung würdigt die herausragende verlegerische Leistung der Verleger Suse und Niklas Thierfelder, die vor 14 Jahren ihren Kleinverlag in Mannheim gegründet haben. Der Verlag gestalte und veröffentliche außergewöhnlich hochwertige Bilderbücher für Kinder und Erwachsene, so die Begründung der Jury.