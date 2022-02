Als Zeichen des Friedens rufen mehrere Parteien in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar am Donnerstagabend in Heidelberg zu einer Kundgebung für die Ukraine auf. Start ist um 19 Uhr am Bismarckplatz. Das Vorgehen des russischen Präsidenten Putin stellt einen gravierenden Bruch des Völkerrechts, sagte Ernst Lüdemann, von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar.

Auch in Mannheim ruft eine Initiative aus mehreren Parteien und Organisationen zu einer Solidaritäts-Kundgebung für die Ukraine auf. Beginn ist nach Angaben der Organisatoren am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr am Paradeplatz. Die Initiatoren fordern nach eigenen Angaben konsequente Sanktionen gegenüber Russland - darunter den Ausschluss des Landes vom Bankenkommunikationssystem SWIFT und den internationalen Finanzmärkten.