per Mail teilen

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag auf den Alten Messplatz in Mannheim gekommen. Sie demonstrierten gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD und für eine "wehrhafte Demokratie".

Nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD im Bundestag am Mittwoch für eine verschärfte Migrationspolitik, sind am Samstag erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Auf den Alten Messplatz in Mannheim sind laut Polizei schätzungsweise 5.000 Menschen gekommen. Zur Demo unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" hatten Mitglieder von Grünen und SPD aufgerufen. Sie verlief friedlich, laut Polizei.

Tausende Menschen sind am Samstag auf den Messplatz in Mannheim gekommen. SWR

Redner kritisieren AfD und CDU

Gerhard Fontagnier, Fraktionsmitglied der Grünen im Mannheimer Gemeinderat, trat als Hauptredner auf der Bühne in der Mannheimer Neckarstadt auf. Er sprach davon, dass die AfD der Wolf im Schafspelz sei. Die CDU müsse "wach werden".

Mehr Herz zeigen in der Politik.

Er forderte das Publikum dazu auf, am 23. Februar wählen zu gehen und stimmte schon einmal "verbal" mit dem Publikum ab, welchen Kanzler oder welche Kanzlerin man sich wünsche. Es folgten abwechselnd Jubel und Buhrufe. Dazwischen war immer wieder der Satz "Nazis raus!" zu hören.

Demonstrationen im ganzen Land

Am Samstag waren wieder zahlreiche Kundgebungen in ganz Baden-Württemberg, zum Beispiel auch in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Hier hatte das Bündnis "Walldorf solidarisch" aufgerufen, ein Zeichen zur Stärkung der Demokratie zu setzen. In Heidelberg hatten sich bereits am Donnerstag nach dem Votum im Bundestag 2.000 Menschen versammelt.