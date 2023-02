Kulturparkett Rhein Neckar wird 10 - Kultur für alle

Sibylle aus Mannheim macht sich gerade fertig, um ins Mannheimer Nationaltheater zu gehen. Sick of Sickfried! Das letzte Lied der Nibelungen. Auf die Vorstellung freut sich die 61jährige Hartz 4 Empfängerin riesig. Seit 5 Jahren besitzt sie einen Kulturpass, eine kleine orange-farbene Karte, mit der sie kostenlos Kulturveranstaltungen besuchen kann. Ohne diese Karte wäre ein Besuch im Nationaltheater für sie auf keinen Fall möglich:

Ähnlich geht es Lev Krugliak. Vor 20 Jahren kam er aus er Ukraine nach Mannheim. Dort hatte er als Arzt gearbeitet, hier in Mannheim durfte er dann aus Lizenzgründen seinen Beruf nicht ausüben. Seine Rente ist klein. Den Kulturpass kennt er schon lange - der 81-Jährige war tatsächlich der aller-erste Kulturpass-Inhaber:

Denn inzwischen hat das Kulturparkett Rhein-Neckar mehr als 120 Kulturpartner. Das sind Institutionen wie Theater, Kinos, Konzerthäuser usw., die kostenlos Karten zur Verfügung stellen. Vorstand und Mitgründer des Kulturparketts Gerhard Fontagnier hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass sich das Kulturparkett so gut entwickeln würde. Darüber freut er sich, allerdings etwas zwiegespalten:

Denn das Kulturparkett ist viel mehr als eine reine Ticketagentur. Es gehe, so Fontagnier, auch darum, den Menschen die Kultur überhaupt näher zu bringen. Es gehe um Teilhabe, um Integration. Deswegen arbeitet der Verein mit vielen sozialen Einrichtungen wie der Caritas oder der Arbeiterwohlfahrt zusammen. Und es entstehen immer mehr neue Projekte, wie zuletzt das Kulturtandem:

7.000 Kulturpässe hat der Verein Kulturparkett Rhein-Neckar seit seiner Gründung ausgegeben --- und der Verein wächst und wächst und sorgt damit dafür, dass Kultur kein Luxus und für alle da ist. Kulturpassinhaberin Maria Kristmann:

