Kulturhalle wird später fertig als geplant

Schuld an der Verzögerung ist die angespannte Lage in der Baubranche - diese wirke sich jetzt auch auf die Fertigstellung der neuen Sport- und Kulturhalle in Adelsheim aus, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Eigentlich sollten die Arbeiten nach den Sommerferien abgeschlossen sein, nun wird die Halle offenbar erst zum Jahresende fertig. Zwar gehe es gut voran bei dem 12-Mio-Euro-teuren Projekt, sagte der Adelsheimer Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Allerdings gebe es aber eben doch Verzögerungen: weil Bau-Material nicht pünktlich geliefert werden kann, und, weil es bei beteiligten Firmen zwischendurch Quarantänefälle gegeben habe. Drei in das Gebäude integrierte Klassenräume sollen schon zum Ende der Sommerferien nutzbar sein, der Rest allerdings voraussichtlich erst zum Ende des Jahres und damit einige Monate später als geplant. Die Bauarbeiten hatten Anfang 2019 begonnen.