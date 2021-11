Theater leiden unter verschärften Corona-Regeln

per Mail teilen

Die neue Corona-Landesverordnung hat auch Auswirkungen auf den Kulturbetrieb in der Region. Für Besucher des Mannheimer Nationaltheaters gilt ab sofort die 2G Plus- Regelung. Nur mit aktuellem negativem Corona-Test dürfen Geimpfte und Genesene in die Vorstellungen. Die Zahl der verfügbaren Plätze wird von 60 Prozent auf 50 Prozent reduziert. Auch das Theater der Stadt Heidelberg hat die 2G-Plus-Regelung eingeführt. Intendant Holger Schultze befürchtet dadurch weitere Verunsicherung beim Publikum. Anfang der Spielzeit, zu Zeiten der 3G-Regelung, seien wöchentlich bis zu 3.500 Karten verkauft worden, inzwischen sei die Nachfrage massiv zurückgegangen.