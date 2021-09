Bei einem Küchenbrand in Mannheim hat ein Mädchen eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Laut Feuerwehr ist die Wohnung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Vogelstang nach dem Feuer unbewohnbar. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt an einem Toaster. Zum Zeitpunkt des Brandes waren zwei Mädchen in der Wohnung gewesen, sie hätten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht, so die Feuerwehr.