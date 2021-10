Kronensifaka Jao genießt sein neues Leben

Der neue Bewohner des Heidelberger Zoos hat helles Fell, dunkle Augen – und er ist ein echter Exot: Jao ist ein Kronensifaka. Seit Ende September lebt er im Heidelberger Zoo – und mischt dort die Lemuren-WG auf.

In freier Wildbahn kommen Kronensifakas ausschließlich auf der Insel Madagaskar vor – und weil sie schwer zu halten sind, gibt es in Deutschland nur einen einzigen Zoo, der einen solchen Halbaffen hält: Den Zoo in Heidelberg. Er beteiligt sich zusammen mit sechs weiteren europäischen Tiergärten an einem Artenschutzprojekt, das sich auf Madagaskar für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Lemurenart einsetzt.

Von Frankreich nach Deutschland

Bis vor kurzem wohnte Jao noch zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Geschwistern im Zoo der elsässischen Stadt Mulhouse. Mittlerweile ist er allerdings knapp drei Jahre alt und musste seine Geburtsgruppe deshalb verlassen. In Heidelberg lebt er zusammen mit den Kattas und Kronenmakis in einer Wohngemeinschaft.

Nicht der erste Kronensifaka in Heidelberg

Jao ist nicht der erste Kronensifaka, der im Heidelberger Zoo lebt. Ende vergangenen Jahres war sein Artgenosse Daholo dort nach einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung verendet. Er hatte drei Jahre lang in Heidelberg gelebt.

Jao ernährt sich am liebsten von frischen Blättern SWR

Nahrung aus der Tiefkühltruhe

Auf die Ankunft des neuen Bewohners hat sich der Zoo nach eigenen Angaben intensiv vorbereitet. Da ein Hauptteil von Jaos Nahrung aus frischen Blättern besteht, wurden mit Hilfe von Ehrenamtlichen kiloweise Blätter gepflückt und eingefroren, damit der Kronensifaka auch im Winter immer gut versorgt ist.

Freunde treffen, Sonnenbaden und Chillen

Wie andere Lemuren verbringen Sifaka einen Großteil des Tages mit sozialer Interaktion, Sonnenbaden und Ruhephasen. Typisch für sie ist ihre aufrechte Art der Fortbewegung. Die tagaktiven Baumbewohner bewegen sich senkrecht kletternd und springend von Ast zu Ast und können dabei nach Angaben des Heidelberger Zoos Distanzen von bis zu zehn Metern zwischen den Bäumen zurücklegen. Am Boden sind sie meist auf zwei Beinen hüpfend unterwegs.

Bedrohte Tierart

Weil ihr Lebensraum in ihrer Heimat Madagaskar mehr und mehr zerstört wird, geht die Zahl der freilebenden Kronensifakas stark zurück. In den vergangenen 30 Jahren sank die Population um rund 50 Prozent.