per Mail teilen

Wenn die Nächte milder werden, sind wieder Kröten und andere Amphibien in der Region unterwegs. Entlang der Landstraße zwischen Schriesheim und Altenbach sowie am Abzweig nach Ursenbach und in Richtung Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) werden deshalb auf einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern wieder die Krötenzäune aufgebaut - organisiert vom BUND, unterstützt von ehrenamtlichen Helfern. Rund 30 Freiwillige helfen den Tieren nachts und frühmorgens beim Überqueren der Straßen. Autofahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren.