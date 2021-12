Experten warnen, dass sich die neue Variante des Corona-Virus Omikron auch in Deutschland massiv ausbreiten könnte. Im Rhein-Neckar-Raum sind die Bereiche der kritischen Infrastruktur darauf vorbereitet, heißt es.

Mit Notfallplänen soll der Betrieb bei Feuerwehren, Stromversorgern und Abfallbetrieben aufrecht erhalten werden. In vielen Bereichen der kritischen Infrastruktur sind die Schutzmaßnahmen schon verschärft worden.

Bereitschaftspläne bei Mannheimer Energieversorger angepasst

Beim Fernwärme-, Strom,-Wasser- und Gas-Versorger MVV Energie AG sind nach Unternehmensangaben bereits alle Bereiche der Netzführung von einander isoliert worden. Die Mitarbeitenden hätten keinen Kontakt mehr zueinander. Außerdem habe die MVV für den Notfall die Bereitschaftspläne so angepasst, dass Schichten länger gehen könnten: Zum Beispiel in den Netzleitwarten, sollten tatsächlich viele Mitarbeitende ausfallen.

Die Versorgung mit Strom Gas, Fernwärme und Wasser sei zu jeder Zeit garantiert, teilte ein Unternehmenssprecher auf SWR-Anfrage mit. Auch die Kundenbetreuung sei in einer Omikron-Welle gewährleistet.

Kontakte auf Minimum reduzieren

Beim Großkraftwerk Mannheim (GKM) und den bei den Stadtwerken Heidelberg wurden Notfallschichtpläne angepasst und Abteilungen voneinander isoliert.

"Der Pandemieplan wird ständig an die aktuelle Corona-Lage angepasst"

Die Zahl der Mitarbeitenden vor Ort sei bereits stark reduziert worden. Wo möglich, sei auf Homeoffice umgestellt worden, um die Kontakte im Unternehmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Mitarbeitenden in den besonders sensiblen Bereichen arbeiten räumlich getrennt voneinander. Das Unternehmen habe auch Übernachtungsmöglichkeiten für das sogenannte "Schlüsselpersonal" geschaffen.

Schichten werden im Notfall auf zwölf Stunden verlängert

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EBS) der Stadt Mannheim leitet in der Stadt das Regen- und Abwasser ab. Das Unternehmen ist außerdem zuständig für die Mannheimer Kläranlage sowie die öffentlichen Kanäle, Rückhaltebecken und Pumpwerke. Auch hier wurden die Notfall- und Pandemiepläne angepasst, so der Leiter der Stadtentwässerung Alexander Mauritz gegenüber dem SWR. In Vorbereitung auf Omikron schickt der EBS ab dem 10. Januar aus jedem Bereich ein Viertel der Belegschaft in eine vorsorgliche Quarantäne.

"Wenn sich jemand von den arbeitenden Teams infiziert, wird das Team nach Hause geschickt und wir können auf das Team in Quarantäne zurückgreifen."

Die Teams rotieren wochenweise. Sollten sich dennoch sehr viele Mitarbeitende infizieren, könne vom Dreischichtbetrieb in den Zweischichtbetrieb umgestellt werden und die Schichten von acht auf zwölf Stunden verlängert werden, erklärt Mauritz.

Bisher kein Omikron im Heidelberger Abwasser nachgewiesen

Bei den Stadtwerken Heidelberg gibt es ebenfalls schon detaillierte Schicht- und Notfallpläne, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke mit. Im Unternehmen gebe es eine Corona-Task-Force, die in regelmäßigem Austausch mit der Stadt Heidelberg stehe.

Die Stadt Heidelberg teilte auf SWR-Anfrage mit, dass bislang in Proben des Heidelberger Abwassers keine Spuren der neuen Corona-Variante Omikron gefunden worden seien. Das Abwasser des Abwasserzweckverbandes Heidelberg werde seit August dieses Jahres zwei Mal in der Woche auf Spuren des Corona-Virus SARS-CoV-2 untersucht.

Das Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe versuche nun, auch die Omikron-Variante nachzuweisen. Ob und ab welcher Konzentration von Viren dies möglich sein wird, sei derzeit noch unklar, so die Stadt Heidelberg. In Mannheim wird das Wasser bislang nicht auf Omikron untersucht, teilte ein Sprecher der Stadtentwässerung Mannheim mit.

Wachen bei der Berufsfeuerwehr Mannheim voneinander isoliert

Die Mannheimer Berufsfeuerwehr hat wegen Omikron ebenfalls schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. So findet nach Angaben eines Sprechers zum Beispiel kein Mannschaftssport in geschlossenen Räumen statt. Außerdem wurden die drei Feuerwachen in Mannheim voneinander isoliert.

"Jede Wach- und Dienstschicht trifft sich nicht mehr mit den anderen, es finden keine gemeinsamen Übungen statt und keine Übergaben mit Kontakt.

Sollten dennoch vermehrt Feuerwehrleute ausfallen, würden in der ersten Stufe Mitarbeitende aus der technischen Wartung oder der Einsatzplanung in den Einsatzdienst abgezogen. In einer zweiten Stufe würde die Freiwillige Feuerwehr Ausfälle bei der Berufsfeuerwehr stärker ausgleichen müssen. Auch längere Schichten sind in einem weiteren Schritt denkbar.

Im Neckar-Odenwald-Kreis setzt man auf getrennte Teams, zum Beispiel bei der Müllabfuhr. Die Besatzungen der verschiedenen Müllwagen würden sich nicht mischen, so ein Sprecher. In den Fahrzeugen herrsche Maskenpflicht. Und auch die beiden Standorte Buchen und Bödigheim seien personell voneinander isoliert.