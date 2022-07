Corona-Bürgertests: Weniger Menschen lassen sich testen

Die neuen Regeln über die Kosten der Corona-Bürgertests haben bei den Teststellen-Betreibern in der Rhein-Neckar-Region und den Kunden für Verwirrung gesorgt. Es würden sich weniger Menschen testen lassen, heißt es. Seit dem 30. Juni gilt die neue Corona-Testverordnung. Für Bürgertests muss nun der volle Preis bezahlt werden. Je nach Teststelle in der Regel zwischen neun und 20 Euro. In bestimmten Fällen kann man sich mit einem entsprechendem Nachweis kostenlos testen lassen. Diese Verordnung sei zu komplex und zu kurzfristig eingeführt worden, so ein Betreiber aus Mannheim. Durch die anfallenden Kosten und den bürokratischen Aufwand ließen sich weniger Personen auf das Coronavirus testen. Das sagte der Geschäftsführer eines Unternehmens, das mehrere Teststellen im Rhein-Neckar-Kreis betreibt, dem SWR.